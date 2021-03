Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce priveste numarul de persoane programate, in ultimele 24 de ore, pentru vaccinul de la AstraZeneca pot sa va spun ca au fost anulate 33.000 de programari din totalul celor 446.896 de programari care erau in platforma informatica de programare. Cu toate acestea, pot sa va spun ca la acest…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat, astazi, in conferința saptamanala de presa susținuta la Palatul Victoria, ca Romania va continua vaccinarea cu serul de la AstraZeneca, și asta deoarece, in urma evaluarilor facute, s-a ajuns la concluzia…

- Medicul Adina Alberts a comentat in exclusivitate in cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, decesele inregistrate in urma vaccinarii cu serul de la AstraZeneca si a recomandat cateva sfaturi pentru a contracara efectele adverse ale vaccinului. Vaccinarea cu serul AstraZeneca va fi supendata in Romania pentru…

- Decizie privind limita de varsta pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca foto. astrazeneca.com Luni se ia o decizie în privința ridicarii limitei de vârsta pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca - a declarat coordonatorul campaniei naționale de imunizare împotriva noului coronavirus,…

- Platforma dezvoltata de STS a fost actualizata si va permite programarea pentru serul AstraZeneca cu minim 72 de ore inainte de prima doza si cu cel mult 20 de zile, a anunțat, miercuri, Comitetul de coordonare a vaccinarii, informeaza News.ro.Comitetul național de coordonare a activitaților privind…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de AstraZeneca incepe luni, in Romania, la persoane cu varsta intre 18 si 55 de ani. Peste 142.000 de oameni s-au programat deja pentru a fi imunizate cu acest vaccin, in cele 180 de cabinete de vaccinare deschise special in acest scop. Intervalul recomandat…

- Maine incepe vaccinarea cu AstraZeneca & Oxford University!Pana in aceasta seara: 923.247 persoane programate, peste 1.5 Milioane de programari, peste 142.000 persoane programate pentru serul produs de AstraZeneca&Oxford University.Impreuna invingem pandemia!