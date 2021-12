România continuă să exporte produse agricole sub formă de materie primă Romania continua sa exporte produse agricole sub forma de materie prima Foto rrapl.ro România continua sa exporte produse agricole sub forma de materie prima si nu ca marfa procesata cu valoare adaugata mare. Asa se face ca avem defict comercial în acest domeniu, deficit care a urcat la peste 3 miliarde de euro. În plus, recoltele bune din ultimii ani nu au avut un aport semnificativ la economia nationala, a calculat presedintele Asociatiei Fermierilor din România, Daniel Botanoiu. El atrage atentia ca ne adâncim în aceste pierderi în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

