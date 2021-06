Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trimis, vineri, 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca in Republica Moldova, pentru a sprijini lupta de combatere a pandemiei de COVID-19, informeaza Digi24 . Potrivit CNCAV, 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților…

- Romania a inregistrat, in ultimul an, aproape 6.000 de sesizari privind disparitii de copii, 377 de minori fiind cautați și in prezent de autoritați. Potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie, in perioada 30 aprilie 2020 – 20 aprilie…

- Romania nu știe cați morți de COVID-19 are! Este concluzia desprinsa din raportul Ministerului Sanatații cu privire la diferențele raportate in platformele care au fost folosite pentru a raporta decesele pacienților infectați cu SARS CoV 2. Membrii comisiei care a intocmit acest raport au concluzionat…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat vineri catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID- 19.Guvernul Romaniei a decis continuarea acordarii ajutorului umanitar, cu titlu gratuit, iar dozele de vaccin, destinate Agentiei…

- 4 luni de vaccinare in Romania au insemnat un efort logistic extrem de mare dar, de asemenea, și multe balbaieli. Cu toate astea, romanii s-au programat, au stat apoi inscriși pe listele de așteptare și, dupa mai multe hopuri, au ajuns sa se imunizeze. Sursa Zilei publica, in exclusivitate, datele privind…

- Vaccinarea cu serul de la AstraZeneca va continua fara restricții, pentru toate categoriile de varsta, a anunțat președintele Comitetului național de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Se continua vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca pentru toate grupele de varsta. (…) Avand in vedere contextul epidemiologic…

- Un numar de 432.000 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge, vineri, la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara “Cantacuzino”. Potrivit unui comunicat al Comitetului national pentru coordonarea activitatilor privind vaccinarea anti-COVID, transportul este asigurat de firma producatoare,…