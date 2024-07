România continuă să cumpere cantități importante de zahăr din Ucraina Zahar din Ucraina Cantitațile de zahar importate de Ucraina din Romania ne plaseaza pe poziția a patra printre statele membre UE, cu o cota de 10%, scrie Economica . In perioada similara a anului trecut importam de aproximativ 2 ori mai mult. In perioada octombrie 2023/iunie 2024, Romania a cumparat din Ucraina 50.542 de tone de zahar din sfecla sau trestie, de 2,3 ori mai puțin decat in perioada similara a anului trecut cand cantitațile depașeau 100.000 de tone plasand țara noastra pe prima poziție printre importatorii europeni, arata ultimele date ale Comisiei Europene. Cu toate acestea, ramanem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat vineri, in emisiunea LIVE cu Alexandru Rotaru, la Digi24, ca familiile cu venituri mici vor beneficia de subvenții pentru plata facturilor la energie și dupa data de 1 aprilie 2025, cand expira perioada de plafonare a prețurilor. El spune ca urmeaza sa…

- Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa evalueze pierderile financiare, caștigurile nerealizate și daunele de mediu suferite de Romania și Bulgaria, precum și de intreaga Uniune Europeana, din 2011 pana in prezent, din cauza neaderarii acestor doua țari la spațiul Schengen. Parlamentul solicita,…

- In funcție de standardele economice și sociale europene, Romania se afla astazi in cea mai buna situație din istorie. Pe baza indicatorului PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumparare (media UE=100), datele oficiale Eurostat arata ca in anul 2023 Romania a egalat Polonia (80% fața de media UE),…

- Romania e pe primul loc in Uniunea Europeana in clasamentul investigațiilor lansate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) in legatura cu fraudarea fondurilor europene, potrivit raportului pentru 2023 facut public miercuri de instituție. Cu cele 16 investigații ale OLAF, Romania conduce clasamentul,…

- Pe 16 mai, prețul spot al energiei electrice din Romania a atins din nou un nivel foarte ridicat, depașind 100 de euro/MWh, aproape dublu fața de cel din Germania, conform datelor de piața. Aceasta este a treia zi consecutiva in care intreaga regiune balcanica este decuplata de piețele din Europa Centrala.…

- Factorii care explica somajul de lunga durata in Romania includ deficitul de competente si o pondere semnificativa a muncii la negru, care era estimata la 1,4 milioane de persoane, arata o analiza de tara a Comisiei Europene data publicitații și preluata de Agerpres. Potrivit Executivului comunitar,…

- Factorii care explica somajul de lunga durata in Romania includ deficitul de competente si o pondere semnificativa a muncii la negru, care era estimata la 1,4 milioane de persoane, arata o analiza de tara a Comisiei Europene, relateaza News.ro.Comisia Europeana a publicat o analiza de tara detaliata…

- Comisia publica o analiza de țara privind convergența sociala pentru șapte state membre in contextul semestrului european. Comisia a publicat o analiza de țara detaliata in domeniul ocuparii forței de munca, al competențelor și al incluziunii sociale pentru Romania, Bulgaria, Estonia, Spania, Italia,…