România continuă să aibă una din cele mai mari inflații industriale din Uniunea Europeană Romania continua sa aiba una din cele mai mari inflații la poarta fabricii dintre țarile membre ale blocului comunitar. Deși in comparație cu iunie 2022 inflația industriala anuala este de zece ori mai mica in iunie 2023, prețurile producției industriale continua sa creasca, in timp ce media la nivel european este pe teritoriu negativ. Asta in condițiile in care creșterea anuala din iunie 2023 a prețurilor producției industriale in Romania vine peste o inflație industriala care depașea 61% in iunie 2022, cea mai mare din Uniunea Euopeana. Iunie 2022, Romania batea toate recordurile Prețurile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

