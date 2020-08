România, condusă prin Ordonanțe de urgență In ultimii 30 de ani in Romania s-au emis nu mai puțin de 3.423 de ordonanțe de urgența. In același timp, au fost adoptate 9.492 de legi, circa o treime din activitatea Parlamentului fiind alcatuita din legi de aprobare a ordonanțelor Guvernului. Statistica de mai sus a fost intocmita de Ștefan Deaconu, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, avocat, profesor de drept constituțional și director al Centrului de Drept Constituțional și Instituții Politice din cadrul Facultații de Drept a Universitații din București, acesta atragand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

