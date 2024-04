Stiri pe aceeasi tema

- Romania este condusa de Ucraina cu 2-0, dupa ce Elina Svitolina a invins-o pe Jaqueline Cristian cu 6-3, 7-5, vineri noaptea, in al doilea meci de simplu al intalnirii de la Fernandina Beach (Florida), din calificarile Billie Jean King Cup. Jaqueline Cristian (25 ani, 75 WTA) s-a inclinat dupa o ora…

- Romania este condusa de Ucraina cu 2-0, dupa ce Elina Svitolina a invins-o pe Jaqueline Cristian cu 6-3, 7-5, vineri, in al doilea meci de simplu al intalnirii de la Fernandina Beach (Florida), din calificarile Billie Jean King Cup, scrie AGERPRES.

- Duelul Ucraina - Romania, din barajul de calificare la turneul final al Billie Jean King Cup, incepe astazi. Primul meci, cel dintre Lesia Tsurenko (42 WTA) și Ana Bogdan (64 WTA), este programat de la ora 20:00. Urmeaza infruntarea Elina Svitolina (18 WTA) - Jaqueline Cristian (75 WTA). Partidele vor…

- Romania va intalni Ucraina in meciul de baraj pentru turneul final din Billie Jean King Cup, fosta FED Cup, pe 12-13 aprilie 2024.Din echipa Romaniei, alaturi de Ana Bogdan, Anca Todoni și Jaqueline Cristian, va face parte și Simona Halep (32 de ani), sportiva care de curand a revenit pe terenul de…

- Bosnia – Ucraina 1-2 si Israel – Islanda 1-4 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Ucraina si Islanda au obtinut biletele pentru finala play-off-ului de calificare la EURO 2024. Romania o va avea in grupa la EURO 2024 pe castigatoarea meciului Ucraina – Islanda. Ucraina a intors fabulos scorul in meciul cu Bosnia.…

- Simona Halep este la a 16-a convocare pentru o intalnire de Billie Jean King Cup, fiind una dintre jucatoarele cu cele mai multe prezențe in echipa Romaniei. Romania va intalni Ucraina pe 12 și 13 aprilie la Amelia Island, pe zgura, pentru un loc la turneul final al Billie Jean King Cup. Horia Tecau,…

- Simona Halep, care revine in competitii la Miami Open dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis, face parte din echipa Romaniei care va infrunta in aprilie Ucraina, in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Alaturi de Halep, pe lista…

- Simona Halep a fost convocata de Horia Tecau pentru meciul din Billie Jean King Cup cu Ucraina.Conform site ului oficial al competitiei, Romania va intalni Ucraina intre 12 13 aprilie, in barajul pentru calificarea la turneul final, iar partida va fi organizata in Statele Unite, pe zgura.De asemenea,…