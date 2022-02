Președintele Klaus Iohannis precizeaza intr-un mesaj public faptul ca țara noastra condamna cu fermitate decizia Moscovei prin care recunoaște independența regiunilor Donețk și Luhansk, considerata un act care incalca flagrant dreptul internațional, suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei. Comunitatea internaționala trebuie sa sancționeze ferm, imediat și fara echivoc aceasta decizie lipsita de iresponsabilitate a Rusiei, […] The post Romania condamna recunoasterea de catre Rusia a republicilor Donetk si Lugansk. Mesajul președintelui Iohannis first appeared on Ziarul National .