Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei condamna alegatiile, lipsite de fundament, continute in comunicatul de vineri al Ministerului Afacerilor Externe al Federatiei Ruse privind regiunea transnistreana a Republicii Moldova, precum si retorica amenintatoare si provocatoare utilizata. „Propagarea…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a reacționat vineri seara la mesajul transmis de MAE rus, conform caruia, un atac asupra regiunii separatiste Transnistria „este un atac asupra Rusiei”. Este vorba despre o „incercare de creare artificiala de tensiuni”, transmite MAE roman, printr-un comunicat.„Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei condamna alegatiile, lipsite de fundament, continute in comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Federatiei Ruse de vineri privind regiunea transnistreana a Republicii Moldova, precum si retorica amenintatoare si provocatoare

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei condamna alegațiile, lipsite de fundament, conținute in comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse de vineri privind regiunea transnistreana a Republicii Moldova, precum și retorica amenințatoa

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei condamna alegațiile, lipsite de fundament, conținute in comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse de vineri privind regiunea transnistreana a Republicii Moldova, precum și retorica amenințatoare și provocatoare utilizata. Fii la…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei condamna alegațiile, lipsite de fundament, conținute in comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse din 24 februarie 2023 privind regiunea transnistreana a Republicii Moldova, precum și retorica amenințatoare și provocatoare utilizata.Propagarea…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna „alegațiile, lipsite de fundament” ale MAE rus, care considera regiunea transnistreana a Republicii Moldova parte a Rusiei și acuza Ucraina de un presupus atac asupra acestui teritoriu, și spune ca „propagarea intenționata de informații fara corespondența in realitatea…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…