- Cota unica de impozitare pe venit de 10% si impozitele mici pe proprietate aduc Romaniei de departe cel mai mic nivel de colectare la venitul de stat din impozitul pe venit si averi din Uniunea Europeana, scrie Ziarul Financiar.

- Legea promulgata miercuri de presedintele Klaus Iohannis va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea Codului fiscal in vederea eliminarii neclaritatilor privind interpretarea stabilirii scutirilor pentru cladirile si terenurile utilizate pentru…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a lansat proiectul „Totul pentru inima ta – program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular”. Peste 165.000 de romani vor beneficia de programul care se va desfașura pana in anul 2023. Articol publicat in Jurnalul…

- Programul se desfașoara in perioada 2020-2023 Institutul Național de Sanatate Publica, in parteneriat cu Asociația Romana pentru Promovarea Sanatații, Societatea Romana de Cardiologie, Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara…

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș aduce la cunoștința asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii ca pana in data de 30 septembrie 2020, orele 12.00, documentația de solicitare a subvenției de la bugetul local al Municipiului…

- Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada 2021 - 2027, suma care va fi decontata de Uniunea Europeana, a declarat luni ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-un briefing de presa sustinut la finalul…

- Centrul pentru Cercetare Economica si Politici (CEPR) a realizat un studiu despre forta de munca din Uniunea Europeana.Potrivit acestuia, din 5,57 milioane de angajati romani, doar 1,5 milioane ar putea, teoretic, sa lucreze de acasa, in timp ce aproximativ 37% din forta de munca din UE poate sa isi…