- Celebrul cotidian iberic AS expune ipoteza unui blat, „biscotto” cum numesc italienii un astfel de deznodamant, in partida dintre Romania și Slovacia, decisiva pentru ambele in vederea optimilor de finala ale turneului final din Germania. Partida dintre Romania și Slovacia va avea loc maine, de la ora…

- Jucatorii nationalei de fotbal s-au bucurat duminica de cateva ore prețioase alaturi de familiile lor, in cantonamentul de la Wurzburg, Germania, inainte de urmatorul meci, cel decisiv, cu Slovacia, pe 26 iunie, transmite FRF.„Duminica, in cantonamentul de la Wurzburg, Germania, a avut loc un moment…

- Romania joaca de la 22:00 cu Belgia, in cel de-al doilea meci de la Euro 2024. Cu un rezultat de egalitate, naționala iși asigura prezența in optimile turneului final din Germania. Florin Raducioiu (54 de ani), fostul mare internațional, este convins ca elevii lui Edi Iordanescu pot realiza surpriza.…

- Prima etapa a fazei grupelor a adus multe meciuri spectaculoase, 34 de goluri, dar și trei autogoluri. Cele mai frumoase reușite aparțin lui Nicușor Stanciu (golul de 1-0 cu Ucraina) și Arda Guler (golul de 2-0 cu Georgia).

- Realizatorul TV Dan Negru a izbucnit din cauza meciului Romania - Ucraina. Dan Negru spune ca Romania e o țara de mana a doua fiindca accepta orice! Revolta lui Dan Negru e generata de faptul ca romanii care vor comenta meciul nu au mers in Germania!Dan Negru spune ca romanii nu

- Nationala de fotbal a Romaniei se pregateste de debutul la Euro 2024, echipa antrenata de Edi Iordanescu urmand sa infrunte Ucraina luni, 17 iunie, de la 16.00, ora Romaniei, intr-un meci contand pentru prima etapa a fazei grupelor de la turneul final din Germania. La opt ani fara doua zile de la ultimul…

- Cat costa un kg de cartofi in 2024In piețele din Romania, prețul unui kilogram de cartofi a crescut constant in ultimele luni. Daca in 2021 cartofii se vindeau in medie cu 1,70 lei pe kilogram, astazi prețul a ajuns la 5 lei pe kilogram, marcand o creștere alarmanta pentru bugetele familiilor. In doar…

