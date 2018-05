Stiri pe aceeasi tema

- Rata angajarii in randul persoanelor din UE cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani a urcat anul trecut la nivelul record de 72,2%, comparativ cu 2016 (71,1%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica. Strategia Europa 2020 are ca obiectiv înregistrarea unei rate a angajării,…

- Romania se claseaza pe locul 5 in topul tarilor din Uniunea Europeana, unde gradul de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu varste cuprinse intre 55 si 64 de ani a fost cel mai scazut in 2017, arata un raport Eurostat. Cele mai mici rate de ocupare a fortei de munca au fost inregistrate…

- Australia se solidarizeaza cu comunitatea internationala in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a anuntat ca va expulza doi diplomati rusi, scrie BBC. Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi „agenti secreti nedeclarati”. Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018, comparativ cu aceasi luna a anului precedent, o crestere de 8,5% in sectorul productiei industriale, aceasta fiind cea mai mare crestere din UE, potrivit statisticilor publicate miercuri de Eurostat. In ianuarie 2018, comparativ cu ianuarie 2017,…

- Industria romaneasca a crescut puternic in ianuarie. Cifra de afaceri a companiilor din domeniu a crescut cu 20,7% fața de aceeași luna a anului trecut, iar producția industriala a urcat cu 8,5%, cel mai mare avans din Uniunea Europeana, potrivit informațiilor publicate de catre Eurostat și Institutul…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

