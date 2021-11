Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 44 din 168 de țari, urcand o poziție in clasamentul mondial, dar continua sa ramana pe ultimul loc intre statele membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2021 privind calitatea vieții și bunastarea sociala. Studiul, realizat de organizația nonprofit…

- Romania a urcat o pozitie, pana pe locul 44 din 168 de tari, in clasamentul mondial privind calitatea vietii si bunastarea sociala, dar continua sa ramana pe ultimul loc intre statele membre ale Uniunii Europene, dupa Ungaria si Bulgaria, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2021 privind calitatea…

- Romania ocupa locul 44 din 168 de țari, urcand o poziție in clasamentul mondial, dar continua sa ramana pe ultimul loc intre statele membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2021 privind calitatea vieții și bunastarea sociala. Studiul, realizat de organizația nonprofit…

- Romania a urcat o pozitie, pana pe locul 44 din 168 de tari, in clasamentul mondial privind calitatea vietii si bunastarea sociala, dar continua sa ramana pe ultimul loc intre statele membre ale Uniunii Europene, dupa Ungaria si Bulgaria, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2021 privind calitatea…

- Romania continua sa ramana pe ultimul loc intre statele membre ale Uniunii Europene, dupa Ungaria si Bulgaria, in ceea ce privește calitatea vietii si bunastarea sociala, deși in clasamentul mondial a urcat o poziție fața de anul trecut, ajungand pe locul 44 din 168 de țari. Chiar și așa, Romania se…

- Google Play a avut intotdeauna o reticența fața de aplicațiile de pariuri și jocuri de noroc, insa in ultima perioada compania s-a mai destins. Un factor important l-a avut pandemia generata de Covid19 in sensul in care populația a fost nevoita sa stea in casa și in majoritatea parților lumii cazinourile…

- Astfel, lira turceasca a coborat luni pana la 9,82 unitati pentru un dolari, cel mai redus nivel atins din istoria sa. Erdogan a declarat in timpul unui miting de sambata ca a cerut ca statutul de ”persona non grata” sa fie aplicat ambasadorilor SUA si ai altor noua tari occidentale, dupa ce acestia…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, a anuntat luni, 25 octombrie, ca renunta la planul de expulzare a celor zece ambasadori, care si-au aratat sustinerea fata de opozantul Osman Kavala, aflat in detentie, informeaza Le Figaro, citat de Mediafax . „Ambasadorii occidentali din Turcia au dat inapoi si…