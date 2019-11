România, codaşă în UE la producţia de lumânări. Ce cifre a raportat ţara noastră In total, Uniunea Europeana a produs, in 2018, lumanari in valoare de 1,638 miliarde de euro, o crestere a producției de 11% fata de anul 2013, precizeaza sursa citata. Totodata, Germania și Italia au produs fiecare lumanari in valoare de 164 milioane de euro, cate 10% din total. Anul trecut, in ceea ce privește schimburile comerciale, statele membre ale Uniunii Europene au importat lumanari in valoare de 1,572 milioane de euro, mai mult de trei sferturi fiind din alte state europene (77% sau 1,211 miliarde de euro), transmite Mediafax. Valoarea importurilor de lumanari totale ale statelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Valoarea importurilor de lumanari totale ale statelor…

