România, cobaiul SUA. Mini-centralele nucleare americane, vulnerabile și la cutremure mici Un articol recent aparut pe agenția Reuters dezvaluie faptul ca reactoarele modulare de la NuScale nu au fost proiectate pentru a rezista la cutremure mari și nici macar la cutremure de mica intensitate. Reactoarele vor fi amplasate in Romania, care va fi prima țara din Europa, și, se pare, ca și din lume, care le […] The post Romania, cobaiul SUA. Mini-centralele nucleare americane, vulnerabile și la cutremure mici first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

