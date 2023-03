România ciudată - O femeie a fost atacată de un câine. Un bărbat a intervenit, dar în favoarea câinelui (Video) O intamplare produsa in centrul orașului Nehoiu, județul Buzau, putea avea un deznadamant tragic, asemenea cazului din București in care o femeie de 43 de ani a murit sfașiata de maidanezi. O femeie a fost filmata, joi dupa-amiaza, in timp ce se lupta cu un caine agresiv. Victima ține la distanța patrupedul cu ajutorul unei crengi, iar la un moment dat apare un barbat care, culmea, in loc sa intervina pentru a apara victima, ii smulge acesteia bațul, lasand-o fara aparare, relateaza Adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro stiripesurse.ro…

