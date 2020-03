România: Cinci cazuri noi de contaminare cu #coronavirus, confirmate Romania: Cinci cazuri noi de contaminare cu #coronavirus, confirmate Cinci noi cazuri de contaminare cu coronavirus au fost confirmate în ultima ora la noi în tara, ridicând bilantul la 44. Este vorba despre cinci barbati cu vârste între 22 si 57 de ani aflati în carantina la Arad de acum doua zile, când au sosit din Italia cu masina. Între timp, sase persoane s-au vindecat.

Etichete coronaviruscontaminare

Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro coronaviruscontaminare

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Romania a ajuns la 44 miercuri seara, ceea ce inseamna o creștere cu 10% fața de precedentul anunț al autoritaților. Autoritațile din Romania raporteaza miercuri seara alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba de 5 barbați de…

- Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Romania a ajuns la 44 miercuri seara, ceea ce inseamna o creștere cu 10% fața de precedentul anunț al autoritaților. Autoritațile din Romania raporteaza miercuri seara alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba de 5 barbați de…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Inca 4 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara. Numarul total la nivel național a ajuns la 29 de cazuri. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s- a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea, o femeie […] Source

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Inca 3 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara. Numarul total la nivel național a ajuns la 28 de cazuri.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in spatele incatușarii Sorinei Pintea Este vorba despre un barbat de 57 ani care s- a intors…

- Din 15 cazuri confirmate cu coronavirus, 5 persoane sunt vindecate Cele 10 persoane infectate cu coronavirus care sunt internate acum în spitale din tara noastra au o stare generala de sanatate buna, iar pacientii în vârsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie,…