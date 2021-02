România cheltuie anual în jur de 64 de milioane de euro pentru cartofi din import Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara. „Astazi, dupa datele APIA, avem o suprafata reala cultivata cu cartofi este de 28.000 de hectare, iar productia interna de cartofi acopera dupa spusele celor de la Covasna maximum 40% din consum, restul de pana la 60% din consum importam. In 2019, deficitul balantei comerciale la cartofi era undeva de 64 de milioane de euro. Practic, noi ca tara, cheltuim 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi pe care i-am putea produce la noi in tara. Consumul de cartofi pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

