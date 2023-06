România cetățenilor Starea țarii noastre și viața covarșitoarei parți a locuitorilor sai cer tot mai mult o reacție din partea fiecarui cetațean. Este destul sa observam ca suntem țara cu cea mai mare pierdere de populație din Uniunea Europeana, cu o speranța de viața cu opt ani mai mica decit media europeana, cu cel mai mic venit mediu. Suntem națiunea cu cel mai mare grup de oameni expuși saraciei și privațiunilor. Suntem țara cu o indatorare mai mare ca oricand in istorie, in care se traiește cotidian pe datorie. Suntem țara cu o justiție ce-și vadește tot mai clar neajunsurile și o educație ce-și etaleaza la… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

