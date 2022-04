Tinutul Buzaului becomes UNESCO Global Geopark

"Tinutul Buzaului" (Buzau Land) on Thursday officially received the title of UNESCO Global Geopark, being recognized as a territory with natural and cultural values of global importance.