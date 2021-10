Romania solicita sprijin internațional cerand imunomodulatorul Tocilizumab, folosit in tratarea pacienților cu forme grave de coronavirus, și concentratoare de oxigen. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința de luni o hotarare privind aprobarea solicitarii de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19 prin intermediul Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Raspunsului la Dezastre (EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre). Prin aceasta hotarare,…