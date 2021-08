Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran la București a fost convocat de urgența la MAE roman. Romania condamna cu fermitate atacul cu drona, absolut inacceptabil, comis asupra vasului „Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, care a cazut demn la datorie,…

- Statele Unite și Marea Britanie se alatura Israelului și acuza Iranul ca a comis atacul asupra petrolierului din Golful Oman, soldat cu moartea unui marinar roman și a unuia britanic. Washingtonul anunța totodata ca pregatește un raspuns „coordonat”.

- SUA "sunt sigure ca Iran a comis atacul" criminal asupra unui petrolier operat de un miliardar israelian in marea Omanului, a anuntat duminica secretarul de stat Antony Blinken, alaturandu-se Israelului si Regatului Unit, relateaza AFP. "Dupa ce am trecut in revista informatiile la dispozitia noastra,…