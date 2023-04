Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu participa marti si miercuri la reuniunea ministrilor de Externe din statele NATO, la sediul Aliantei de la Bruxelles, unde va pleda pentru continuarea ajutorului pentru Ucraina și va cere consolidarea prezentei NATO in regiunea Marii Negre.

- Romania va promova consolidarea relatiei transatlantice si a parteneriatului strategic dintre NATO si UE, transmite presedintele Klaus Iohannis, in contextul implinirii a 74 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice si a Zilei NATO in Romania. Șeful statului mentioneaza ca, intr-o perioada in…

- Este nevoie de o atenție sporita pentru regiunea Marii Negre, spune ministrul apararii naționale, Angel Tilvar: Romania sprjina o abordare integrata a posturii aliate pe intregul flanc estic, de la Marea Baltica la Marea Neagra.

- „Ii voi informa astazi pe colegii mei despre faptul ca Romania si Ucraina vor organiza in luna aprilie, in comun, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei Internationale Crimeea. Aceasta va fi organizata la Bucuresti si va fi o ocazie foarte importanta…

- Potrivit lui Dmitri Peskov, Putin va vizita Crimeea in data de 18 martie, la noua ani de la anexarea acestei peninsule ucrainene in urma unui referendum controversat, nerecunoscut de Occident, și dupa o invazie militara care a anticipat razboiul declanșat ulterior in Donbas.Vizita liderului rus vine…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a afirmat joi ca Romania va continua sa sprijine Ucraina atat cat va fi nevoie, pentru ca poporul roman crede intr-un sistem international bazat pe reguli, nu pe agresiune, informeaza AGERPRES . Declaratia a fost facuta la sediul Universitatii Nationale de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarta, marti, ca Romania va asigura in continuare indeplinirea angajamentelor in directia unei posturi consolidate pe Flancul estic al NATO, va promova importanta strategica a Marii Negre si va continua sustinerea politici

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi un armistitiu in Ucraina, la 6 si 7 ianuarie, relateaza AFP. Anunțul vine dupa ce Patriarhul Kiril a cerut un armistițiu de Craciunul pe stil vechi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…