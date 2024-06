Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Ionut Barbu participa in data de 24 iunie 2024 la Consiliul AgriFish de la Luxemburg.Printre punctele importante de pe ordinea de zi se afla aprobarea unui set de concluzii privind viitorul agriculturii in UE.In cadrul unei sesiuni publice, presedintia…

- Romania va cere din nou Comisiei Europene, dupa revizuirea standardelor de mediu, care ingradeau foarte mult fermierii, modificarea regulamentului pentru a permite achizitia de animale de reproductie.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri ca a solicitat Comisiei Europene modificarea regulamentului, astfel incat fermierii sa isi poata achizitiona un efectiv de animale cu 70% subventie de la Uniunea Europeana si 30% contributia beneficiarului, informeaza News.ro.

- Factorii care explica somajul de lunga durata in Romania includ deficitul de competente si o pondere semnificativa a muncii la negru, care era estimata la 1,4 milioane de persoane, arata o analiza de tara a Comisiei Europene publicata miercuri.

- Totuși, fostul președinte spune cu nu ar mai vota-o pentru inca un mandat in funtea Comisiei Europene pe Ursula vor der Leyen , apreciind ca aceasta a avut o activitate slaba, in special in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza HotNews.ro.„Rusia nu trebuie sa ajunga la gurile Dunarii”„Ucraina…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DC News, ca nu intenționeaza sa propuna Comisiei Europene un alt prag mai mic de cel de 500.000 de euro decat cel aprobat la finalul lunii trecute, insa nu a exclus negocierile. „Nu eu am facut PNRR. Eu eram in opoziție și țipam ca nu pot citi PNRR…

- Romania și Bulgaria devin de duminica, 31 martie, state membre ale spațiului Schengen. „Salut eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene și maritime. Acesta este un mare succes pentru ambele țari”, susține Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, informeaza Mediafax. Comisia…