Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- Clarificarile vizeaza modul in care este calculata aceasta taxa, inclusiv din perspectiva cifrei de afaceri, si ar putea fi decisive in stabilirea pozitiei autoritatilor fiscale in cazul OMV Petrom, companie care a transmis ca nu este obligata sa achite aceasta taxa. Desi solicitarea Ministerului Finantelor…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- ANAF va stabili in maxim doua saptamani daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate, susține șeful Fiscului, Lucian Heiuș. Aceasta declarație vine la cateva zile dupa ce compania petroliera, controlata de OMV Austria, a spus ca nu se incadreaza in prevederile actului normativ ce impune respectiva…

- Datele financiare ale OMV indica faptul ca s-a sustras de la plata și pare ca și-a micșorat producția tocmai pentru scapa de aceasta taxa. OMV va achita acești bani, in schimb, in Austria. In timp ce OMV Petrom fenteaza statul roman prin sustragerea de la plata taxei de solidaritate, se cauta soluții…

- ”E un examen pentru Romania, pentru statul roman, daca se dovedeste un stat slab sau un stat puternic. Corporatiile de talia OMV sau alte corporatii cu capital romanesc sau strain cauta formule, prin specialisti angajati, de a rezolva din punct de vedere fiscal venituriel. Obligatia statului este de…

- Grupul OMV a anunțat ca va plati taxa de solidaritate in Austria, impusa de Uniunea Europeana, insa in Romania compania OMV Petrom anticipeaza ca nu indeplinește condițiile pentru a se incadra la plata acestei taxe. Grupul austriac OMV a anuntat joi ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestrul…

- OMV Petrom nu va plati taxa de solidaritate in Romania, ci in Austria. Cum motiveaza compania la care statul roman este acționar Grupul austriac OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adaugand ca se asteapta…