Stiri pe aceeasi tema

- In timpul liber, micii ucraineni invata sah, construiesc lego si incearca sa aiba un impact pozitiv asupra locului unde stau. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a avut oaspeti speciali, doi copii din Ucraina, Alexey si Yarik, ambii ramanand impresionati, la Constanta, de atmosfera…

- Dua cazul fetiției internate in data de 4 aprilie la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala, alți doi copii din Romania, o fetița și un baiat in varsta de 10 și 16 ani județul Sibiu, sunt suspecți de infecție cu hepatita a carei cauza nu se cunoaște, a declarat DSP Sibiu. Fata a fost […]…

- Orașul fantoma din Romania. Aici nu se mai gasește decat pensionari și cațiva copii din comunitatea saraca de romi. Vașcau, caci despre el este vorba, este orașul in care nu ai ce face, liniștea s-a abatut, iar batranii sunt lasați de copii pentru un trai mai bun la orașele mai mari sau chiar in strainatate.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care angajatii din Romania vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Astfel, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind contractele de munca si vechimea,…

- Minivacanța de PAȘTE 2022: Zile LIBERE de Paște le Ortodox 2022 și Paștele Catolic | albaiuliainfo.ro De cațiva ani de zile, in Romania s-a stabilit ca liberele legale de Paște care se dubleaza, adica acordate atat pentru Paștele catolic 2022, și pentru Paștele ortodox 2022, se recupereaza ulterior.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, le raspunde studentilor nemultumiti ca, dupa ce luni de zile au invatat online, sunt acum nevoiti sa mearga fizic la scoala si se confrunta cu dificultati financiare in a-si asigura cazarea in centrele universitare. Cimpeanu anunta ca din anul universitar viitor…

- In campaniile electorale de dupa 2000, majoritatea candidatilor au vorbit despre transformarea Iasului intr-un hub medical. Sau intr-o capitala medicala a Moldovei. Datorita numeroaselor sale unitati spitalicesti cu adresabilitate regionala si a medicilor exceptionali, Iasul indeplineste deja, de zeci…

- In urma cu trei ani, Parlamentul Romaniei adopta o noua privind sistemul public de pensii, este vorba de Legea nr. 127/2019, care pentru moment nu este inca in vigoare, actul legislativ urmand a intra in vigoare de anul viitor. Conform modificarilor aduse prin noua lege, angajatorii din Romania vor…