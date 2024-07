România, cel mai scump curent din Europa, mâine seară In piața spot, prețul orar pentru energia livrata maine seara atinge un nivel record, depașind pragul de 700 de euro/MWh. Romania se afla din nou in fruntea clasamentului european, avand cel mai mare preț mediu orar al zilei. Energia programata pentru livrare in intervalele orare 20 și 21 ale zilei de maine, 15 iulie, cand […] The post Romania, cel mai scump curent din Europa, maine seara appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a lansat o interpelare in Parlament prin care solicita un referendum național privind ieșirea Romaniei din NATO. Șoșoaca considera ca Romania este prinsa sub ”bocancul NATO”, iar forțele de opresiune ale Alianței au ajuns in toata Europa. „Romania, sub bocancul NATO” – Declarații…

- Automobilul Mini complet electric al BMW, fabricat in China, urmeaza sa fie lovit de cel mai mare tarif pentru vehicule electrice, de 38,1%, conform planurilor provizorii ale UE, a declarat vineri o sursa familiarizata cu chestiunea, o potentiala lovitura terminala pentru perspectivele de vanzare ale…

- Romania, care in 1998 se situa pe locul 6 la nivel mondial in domeniul construcțiilor de nave, deține acum doar locul 7 in Europa, dar intre timp și industria navala europeana a pierdut supremația mondiala, acum deținand doar 15% din piața construcțiilor navale. In anii 80, industria construcțiilor…

- Un articol CNN a inclus o regiune montana din Romania in topul celor mai bune trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa. Aceste aventuri pe parcursul mai multor zile, pe unele dintre cele mai fascinante trasee de lunga distanța din Europa, ofera oportunitatea de a te reconecta cu natura, de a…

- Ciclonul care a provocat furtuni puternice in Europa in ultimele zile se apropie de Romania, aducand cu sine ploi torențiale, vant puternic și descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza ca, deși impactul va fi mai redus fața de alte zone europene, instabilitatea atmosferica va fi semnificativa.…

- Intr-un moment istoric pentru țara noastra, președintele Klaus Iohannis a semnat legea care deschide calea catre un viitor sustenabil și independent din punct de vedere energetic pentru Romania. Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata de catre președinte, marcand un pas semnificativ…

- Romania are luni, 29 aprilie 2024, cel mai mic preț al energiei electrice din regiune și al treilea cel mai mic din Uniunea Europeana. Prețurile pentru energia electrica cu livrare luni, 29 aprilie, inregistrate pe piețele SPOT din țarile membre plaseaza Romania in topul țarilor cu cele mai mici prețuri.…

- Nu mai este mult pana la Paște, iar pe rafturi au inceput sa apara produsele vedete ale acestei sarbatori. Printre acestea se numara și iepurașul de ciocolata, care se vinde la un preț uriaș comparativ cu Marea Britanie. Totul a fost scos la iveala de catre un roman stabilit in Marea Britanie. Un roman…