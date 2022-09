Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a avertizat ca "urmatoarele cinci pana la 10 ierni vor fi groaznice pentru Uniunea Europeana" daca nu se iau masurile necesare pentru a reduce pretul gazelor naturale, relateaza BBC. Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a scris…

- Din cauza inflației și a facturilor explozive la energie, dupa invazia rușilor in Ucraina, nivelul de trai scade in aproape toata Europa. In Olanda, de exemplu, statisticile oficiale arata o scadere de aproape 7 procente a puterii de cumparare.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat marti ca rata inflatiei in acest trimestru se plafoneaza la 15-, precizand ca in trimestrul II din 2024 Romania va ajunge cu inflatia in zona tintita daca se vor ridica plafonarile la preturile la energie. El a mentionat ca nu…

- “Si acum prognoza.Nu puteam sa o facem decat stabilind niste ipoteze. Prima, ca impactul razboiului din Ucraina isi va atenua efectele economice negative incepand de la anul. Asa credem, vor slabi presiunile si in ceea ce priveste preturile materiilor prime avem o anumita mentinere a preturilor pe termen…

- Magazinele din Franța sunt obligate sa țina ușile inchise cand folosesc aerul condiționat, in caz contrar riscand o amenda de 750 de euro, potrivit noilor reguli pentru reducerea consumului de energie, informeaza Digi24. Daca nu vor respecta regula ușilor inchise, magazinele cu aer condiționat vor fi…

- Lumea se confrunta cu adevarat cu prima criza energetica globala din istorie. Oprirea livrarii de gaz spre Europa prin invocarea situației de forța majora de catre Gazprom, declanșeaza starea de alerta roșie in Uniunea Europeana. Derusificarea importurilor UE de resurse energetice, gandita la Bruxelles…

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța”, programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…

- Werner Hoyer, presedintele Bancii Europene de Investitii, a declarat, marți, ca Ucraina ar putea avea nevoie de o asistenta externa de pana la un trilion de euro (1.000 de miliarde de euro) pentru a repara pagubele provocate de invazia ruseasca, transmite Bloomberg, citat de Agerpres . „Am avansat cifra…