- Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica...

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2017 in Estonia, Letonia, Slovenia, Slovacia, Lituania si Romania, fata de o medie de 44,3% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Romania s-a aflat printre statele Uniunii Europene cu o crestere economica medie in trimestrul trei din 2019 comparativ cu precedentele trei luni, arata estimarea publicata joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Uniunea Europeana a inregistrat o crestere economica de 0,3% in…

- Conform unui studiu publicat in urma cu cateva zile de Eurostat (Oficiul European de Statistica), tara noastra a incheiat luna septembrie cu cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana. Valoarea banilor a scazut foarte mult in tara noastra, iar ca sa-ti faci o opinie proprie pe marginea acestui…

- 14 state membre ale Uniunii Europene au inregistrat in trimestrul doi din 2019 deficite de cont curent, cele mai mari fiind in Marea Britanie (minus 27 miliarde euro), Irlanda (minus 26,5 miliarde euro), Franta (minus 3,9 miliarde euro), Finlanda (minus 3,6 miliarde euro) si Romania (minus 3,4 miliarde…

- In agricultura, silvicultura si pescuit, in randul statelor din estul si sudul Uniunii Europene, 27 de regiuni diferite au raportat in 2016 un procent de angajati de cel putin trei ori mai ridicat decat media UE de 4,5%, inclusiv cinci din sase regiuni din Bulgaria, opt din 13 regiuni din Grecia, sase…

- Masina a reprezentat, in 2017, principalul mijloc de transport intern in toate statele membre ale Uniunii Europene, fata de calatoriile cu trenul, autocarul sau autobuzul, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In 2017, mașinile au percurs 83,3% din kilometrii…