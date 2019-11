Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, luni, cea mai ieftina piata spot de energie electrica din regiune, pe fondul productiei mari de energie hidro, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este 47,51 euro pe MWh in Romania, in timp ce, in Ungaria,…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare in data de 19 septembrie, atinge maximul istoric de 750 de lei/MWh, mai mult decat dublu fata de celelalte tari din regiune, potrivit...

- Pretul mediu al energiei cu livrare luni este de 505 lei pe MWh, iar cel maxim de 655 de lei pe MWh, cu o medie in orele de varf de 622 de lei, scrie agerpres.ro. Citește și Pretul gazelor romanesti a explodat Recordul istoric pe piata spot a fost atins pe 1 februarie 2017, in mijlocul…

- Canicula și producția mica de energie hidro și eoliana au aruncat pretul electricitații pe bursa aproape de recordul absolut Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot atinge luni valori maxime de 655 de lei pe MWh, foarte apropiate de recordul absolut, importurile fiind in jur de 1.200 de MW,…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot atinge luni valori maxime de 655 de lei pe MWh, foarte apropiate de recordul absolut, importurile fiind in jur de 1.200 de MW, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este de 505…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot atinge luni valori maxime de 655 de lei pe MWh, foarte apropiate de recordul absolut, importurile fiind in jur de 1.200 de MW, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este de…

- Abrogarea in Comisia de industrii din Camera Deputatilor a unor articole din OUG 114, care reintroduceau preturile reglementate pe piata de energie electrica si gaze naturale, aduce din nou haos si incertitudine in sector, intr-o perioada in care preturile sunt oricum in crestere, a declarat, marti,…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare marti, a ajuns in orele de varf la 552,9 lei pe MWh, dublu fata de alte tari din regiune, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul maxim de marti se apropie foarte mult de recordul de 600 de lei…