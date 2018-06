România, cea mai ridicată rată a inflaţiei din Uniunea Europeană, în luna mai BCE vrea sa mentina cresterea preturilor aproape de 2%, nivel considerat benefic pentru activitatea economica. Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Romania (4,6%) si Estonia (3,1%), iar cele mai scazute in Irlanda (0,7%) si Grecia (0,8%). Comparativ cu aprilie 2018, inflatia anuala a urcat in 26 de tari membre ale UE (inclusiv in Romania, unde s-a majorat de la 4,3% pana la 4,6%), a ramas stabila intr-un stat si a scazut in alt stat. In cazul zonei euro, cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

