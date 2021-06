Stiri pe aceeasi tema

- Avem parte de o perioada cu multe ploi. In plus, sa nu uitam ca suntem in plin sezon al furtunilor de vara, cu multe descarcari electrice. Iar Romania are cea mai mare rata de decese produse de trasnete din Europa. Cum se formeaza acestea și in ce condiții devin periculoase, aflam de la Bogdan Antonescu,…

- Statisticile arata ca cele mai multe tornade se produc in lunile mai și iunie. Din iulie au loc mai mult trombe marine care se produc in afara sezonului tornadelor. „Trombele marine se formeaza diferit, mecanismele sunt diferite de cele prin care se formeaza tornadele pe uscat. Dar in Europa, spre deosebire…

- Autoritațile au emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifestat prin averse de ploaie cu caracter torențial, descarcari electrice, caderi de grindina și intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte, prin acumulare, cantitațile de apa vor depași local…

- Începând de joi, 13 mai, ora 10:00 și pâna vineri, 14 mai, ora 21:00 vremea se înrautațește la Cluj. Vor aparea fenomene extreme precum ploi torențiale, grindina, vijelii și fulgere. În intervalul…

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura arata ca, in ciuda faptului ca in anul 2020 au fost restricții de circulație din cauza pandemiei, Romania a fost tot la coada clasamentului sigurantei rutiere, cu 85 de victime la un milion de locuitori, peste dublul mediei europene. ”Chiar și in anul pandemic…

- In județul Cluj, 5 persoane au murit in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Cate persoane au fost confirmate in ultimele 24 de ore?Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: - Rata incidenței pe județul Cluj : 6,48;- In ultimele 24 de ore, 347 persoane au fost confirmate Covid-19…

- O afacere cu nuci, din județul Alba, finanțata prin fonduri europene, a ajuns sa exporte in 26 de țari europene și asiatice In județul Alba, prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, s-a dezvoltat o afacere cu nuci, care a dus la exportul, la momentul actual, in 26 de țari, atat din Europa,…