- Selectionata Romaniei a invins echipa Danemarcei cu scorul de 3-2 (21-25, 25-20, 24-26, 25-22, 15-11), miercuri, in Sala Polivalenta Oltenia din Craiova, in Grupa A a preliminariilor Campionatului European de volei masculin 2019. Tricolorii au obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute de joc, revenind…

- Echipa Romaniei a fost invinsa de formatia Bosniei cu scorul de 3-2 (21-25, 26-24, 25-23, 25-19, 15-11), miercuri, in Sala Polivalenta Oltenia din Craiova, la debutul in Grupa F a preliminariilor Campionatului European de volei feminin din 2019. Tricolorele au inceput bine meciul si au…

- Naționala feminina de volei a Romaniei a debutat cu o infrangere in preliminariile Campionatului European din 2019. Tricolorele au fost invinse azi, in Polivalenta din Craiova, de selecționata Bosniei și Herțegovina, cu scorul de 3-2 (25-21, 26-24, 23-25, 19-25, 11-15). ...

- Nationala masculina de volei a Romaniei, antrenata de tehnicianul craiovean Dan Pascu, se pregateste in Banie pentru preliminariile Campionatului European, iar astazi si maine va sustine primele doua meciuri de verificare, in Sala Polivalenta. Adversara tricolorilor va fi nationala Israelului. ...

- Sambata, 28 iulie si duminica, 29 iulie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj vor asigura ordinea si siguranta publica la Sala Polivalenta, din Craiova, unde se vor desfasura, incepand cu ora 19.00, meciurile internationale de volei masculin dintre ...

- Selectionata Romaniei a invins formatia Ucrainei cu scorul de 63-56 (10-18, 19-13, 19-9, 15-16), luni, in Arena Antonio Alexe, in Grupa A a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Oradea. Tricolorele au obtinut a treia victorie la rand, dupa cele cu Grecia (65-47) si Marea…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a ratat calificarea in turul 2 al preliminariilor europene ale CM2019, insa participarea ii da dreptul sa intre in turul secund al preliminariilor Eurobasket2021. Romania va juca in grupa B, cu Kosovo si Macedonia, prima partida fiind in septembrie (news.ro).Potrivit…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Portugaliei, cu scorul de 32-28 (19-13), duminica, in Sala Sporturilor ''Romeo Iamandi'' din Buzau, si a castigat Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European de handbal feminin din 2018. In alt meci jucat duminica, Rusia a intrecut Austria…