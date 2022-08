Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, campion mondial si european de seniori, va participa la Campionatul Mondial de juniori din Peru. Sportivul de 17 ani intra azi in bazin, in cursa de stafeta 4x100 metri liber, in calificari. Proba va incepe la ora 17.30, ora Romaniei. Cursele de la Lima pot fi urmarite pe https://aquatics.eurovisionsports.tv/main…

- David Popovici a cucerit vineri medalia de aur dupa ce a terminat primul in finala probei de 50 m liber masculin de la Campionatul European dedicat juniorilor. Popovici a fost inregistrat cu timpul de 20.16. Romania a mai obtinut cinci medalii la CE de natatie pentru juniori: aur la 200 m liber masculin…

- ​Bianca Costea a cucerit medalia de argint in proba de 50 m liber din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori. Este a patra medalie obținuta de Romania la Otopeni. Costea a fost cronometrata cu timpul 25.34. Aurul continental i-a revenit sportivei germane Nina Sandrine Jazy (25.22) si pe…

- David Popovici (17 ani) a obținut o noua medalie la Campionatul European de inot pentru juniori de la Otopeni, de aceasta data in proba de 4x100 metri liber, in echipa de ștafeta mixta a Romaniei.

- Stafeta combinata mixta de 4×100 metri liber a caștigat, miercuri, 6 iulie, argintul la Campionatele Europene de natație pentru juniori de la Otopeni. In componența David Popovici, Bianca Costea, Patrick-Sebastian Dinu Rebecca-Aimee Diaconescu, ordinea in care au concurat, echipa Romaniei a terminat…

- CAMPIONATUL EUROPEAN DE INOT PENTRU JUNIORI – Romania s-a calificat in finala probei de ștafeta 4×100 m liber masculin cu primul timp!. Este a doua finala pentru delegația Romaniei la Campionatul European de inot pentru juniori, ediția 2022! Oficial ni se transmite ca ștafeta Romaniei de 4×100 m liber…

- Inotatorul David Popovici are astazi, 22 iunie, o noua șansa sa cucereasca o medalie la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Romanul in varsta de 17 ani va inota in finala probei de 100 m liber, unde s-a calificat ieri cu cel mai bun timp, 47,13 secunde, stabilind totodata un nou record mondial…

- David Popovici, dupa ce a doborat recordul mondial de juniori la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, s-a calificat in fnala probei de 200 m liber. Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori. Finala este anunțata pentru data de 20 iunie, ora 19.02, ora Romaniei. Romania il are si…