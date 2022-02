Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, la Parlament, cand e ultimul moment in care ar putea fi luate aceste masuri economice propuse de el, pentru a nu avea o scadere a economiei, in 2022, Florin Citu a spus: ”Ieri. Ganditi-va ca, daca deja economia a incetinit in trimestrul patru, deja suntem intr-un tavalug. In trimestru patru,…

- Limitare a numarului punctelor de frontiera pe unde se pot aduce deșeuri Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. Pentru a tine sub control importul de deseuri, Guvernul vrea sa limiteze numarul punctelor de trecere a frontierei pe unde se pot aduce în România gunoaie destinate…

- Peste jumatate dintre români considera ca responsabili pentru cresterea preturilor la energie si gaze naturale sunt furnizorii de energie (59%) si Guvernul (52%), reiese dintr-un studiu realizat de Reveal Marketing Research, citat de Agerpres. Potrivit documentului citat, 41% dintre respondenti…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de masini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru a reusi acest lucru, ministrul promite…

- Construcția autostrazii spre Moldova a fost amanata, dupa ce Guvernul și-a schimbat prioritațile de investiții, cu toate ca in zona respectiva sunt doar 15 kilometri de autostrada.Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la autostrazi. Avem doar 941 de kilometri de autostrada, ceea ce reprezinta…

- „Taxa de solidaritate” de 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu vanzari mai mari de 100 de milioane de euro, ceruta de UDMR și susținuta de PSD in cadrul coaliției de guvernare, ar putea avea efecte nedorite, precum creșterea prețurilor, reducerea locurilor de munca și a investițiilor, avertizeaza,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a propus ca toti cetatenii care vin in Romania in decembrie sa prezinte teste PCR, indiferent daca sunt vaccinati sau trecuti prin boala, sustine G4Media, citand surse guvernamentale. Propunerea lui a fost respinsa in sedinta de…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat ca Romania trebuie sa iasa din acest cerc vicios in care practic se schimba Guvernul la un an. Acesta a insistat ca e nevoie de stabilitate deoarece „nu se poate lucra intr-un astfel de ritm”. De asemenea, Kelemen Hunor iți exprima speranța…