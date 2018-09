Stiri pe aceeasi tema

- Romania continua sa fie pe primul loc in Uniunea Europena la capitolul mortalitatii din accidente rutiere, anunta oficial European Transport Safety Council. 2017 a fost al treilea an consecutiv in care numarul de morti din accidente rutiere a crescut, 1.951 de persoane au murit pe drumurile publice…

- Fabio Fognini și-a facut codițe, dupa ce a pierdut un pariu. Joaca finala la Los Cabos. Noul look ii poarta noroc jucatorului italian de tenis, care il va infrunta pe argentinianul Juan Martin Del Potro, in ultimul act de la turneul ATP 250 Abierto Mexicano Los Cabos. Meciul are loc duminica dimineața,…

- "(...) Dincolo de mesajul in sine, faptul ca s-a ajuns ca astfel de mesaj sa devina popular arata cat de radicalizata si de polarizata este societatea, arata cum a reusit PSD si Liviu Dragnea ca intr-un an si jumatate sa rupa Romania si sa aduca atat de multa revolta in spatiul public. Acel mesaj,…

- Informații neștiute despre proprietarul mașinii cu numar anti - PSD ies la iveala. Dupa ce, astazi, barbatul a ramas fara placuțele de inmatriculare și s-a ales cu dosar penal, pentru ca, susține Poliția Romana, placuțele preferențiale de pe teritoriul Suediei nu ar fi valabile și in Romania, acesta…

- Accident in cartierul Floreasca, provocat de un șofer urmarit de Poliție. Șoferul unei mașini a provocat un accident in lanț, vineri, in cartierul Floreasca din Capitala. Din primele informații, barbatul a incercat sa intoarca pe linia continua și a izbit cu bolidul alte cinci mașini, noteaza observator.tv…

- Fosta mare campioana la inot Camelia Potec a povestit cum a fost intalnirea cu papa Francisc, pe care l-a intalnit luna trecuta la Vatican. Camelia Potec este insarcinata și urmeaza sa devina mamica peste puțin timp. Fosta mare campioana la inot va avea o fetița, din relația pe care o are cu un militar…

- Cel putin o parte dintre practicile considerate neloiale ale unor lanturi de magazine fata de fermierii sau micile firme furnizoare, vor fi interzise in Romania, la fel ca in toate celelalte state europene, printr-o serie de norme propuse de executivul Uniunii. Prin propunerea de directiva iau masuri…

- Pe oricine ar șpagui condamnatul Dragnea, daca il ajuta sa scape de pușcarie. Chiar și UDMR-ul. Le-ar oferi grofilor corupți din Uniune toata Harghita și Covasna in deplina stapanire, dar inca nu poate merge chiar așa de departe. In schimb, le da ocazia sa reaprinda fitilul naționalist nu doar in…