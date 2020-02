România, „campioană” la cereale: Vinde ieftin şi cumpără scump Romania este campioana europeana la productia de porumb si floarea soarelui, dar nu stie sa le valorifice. Țara cumpara din strainatate de la bulion pana la paine si ulei de floarea soarelui. Valoarea importurilor a depasit-o cu un miliard de euro pe cea a exporturilor, iar 65% din valoarea subventiilor date de stat fermierilor ajunge […] Articolul Romania, „campioana” la cereale: Vinde ieftin si cumpara scump a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana olimpica la tir, sportiva elena Anna Korakaki, va fi prima femeie din istorie care incepe stafeta tortei olimpice, a anunțat, joi, a anuntat, joi, Comitetul Olimpic Grec (HOC).Evenimentul va avea loc pe 12 martie, in antica Olympia, leaganul primelor Jocuri Olimpice, atunci cand flacara olimpica…

- Camera Deputaților a lansat o licitație de pana la 2,8 milioane lei (590.000 euro), fara TVA, pentru achiziția de benzina fara plumb. Achiziția este pentru intreg anul 2020, potrivit unui anunț publicat pe platforma SICAP. Valoarea estimata a achiziției este cuprinsa intre 2,1 și 2,8 milioane lei (fara…

- Golden Foods, compania care detine brandul Elmas, importa semintele de floarea soarelui pentru consum uman, pentru ca in Romania nu exista, a afirmat, vineri, Kostas Mitzalis, directorul general Golden Foods, in cadrul conferintei prilejuite de listarea obligatiunilor companiei pe Bursa de Valori Bucuresti…

- Ministerul Dezvoltarii vrea sa achiziționeze patru autoturisme cu tehnologie hybrida in valoare totala de peste 113.000 de euro, potivit unei licitații publicate pe site-ul SICAP. Ofertele pot fi depuse pana pe 16 ianuarie 2020, ora 15:00, conform Mediafax.Potrivit anunțului, obiectivul achizitiei…

- Municipalitatea achizitioneaza un sistem de supraveghere video a obiectivelor aflate in administrarea Primariei municipiului Constanta prin intermediul a cate doua camere video de exterior de tip IP cu alimentare PoE prin cablu ethernet . Serviciul se va derula sub forma de abonament lunar. Valoarea…

- Primaria municipiului Alba Iulia cumpara utilaje in valoare de peste 1,8 milioane de lei, pentru repararea și intreținerea, in regim propriu, a drumurilor nemodernizate aflate in administrare. Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- Consiliul Județean Alba cumpara servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier autorizati, in valoare de peste 1,3 milioane de lei, pentru proiectul privind modernizarea drumului județean DJ 107 I, intre Aiudul de Sus și Bucium Sat, supranumit și „Transalpina de Apuseni”. Consiliul…

- Eugen Teodorovici a afirmat, marți seara, ca nu a discutat cu Marcel Ciolacu și ca nu exista preț pentru a vinde sau pentru a cumpara Partidul Social Democrat, potrivit Mediafax.„Cand am ajuns eu, dansul pleca. M-ar fi jignit. Cred ca știu foarte bine toți colegii mei din partid și toți cei…