România, campioană la braconajul la sturion. 20% din peștele pescuit ilegal din Dunăre este sturion Deși Romania este printre țarile in care autoritațile par sa fie preocupate de refacerea populațiilor de sturioni din Dunare, in ultimii 19 ani fiind lansați in apele Dunarii peste 650.000 de pui de sturioni, Romania este și campioana la braconajul la sturion. La Stația de Monitorizare a speciilor migratoare de la Tulcea au fost aduși

