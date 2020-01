Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea economica pe trimestrul al treilea, revizuita in scadere. Consumul si investitiile, contribuție mai mica la PIB fața de estimari Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in usoara scadere, la 0,5% de la 0,6%, estimarea privind cresterea economiei in trimestrul III din 2019, fata…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 1,9% in luna noiembrie 2019 comparativ cu aceeasi luna din 2018, tarile membre unde volumul comertului cu amanuntul a inregistrat cel mai puternic ritm de crestere fiind Ungaria (7,3%) si Romania (6,5%), arata datele publicate, marti,…

- Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, insa cel mai mare avans se inregistreaza in Romania, unde numarul noptilor petrecute in hoteluri si alte facilitati de cazare in sezonul de iarna 2018-2019 a fost cu 8,6% mai mare decat in sezonul…

- Romania s-a aflat printre statele Uniunii Europene cu o crestere economica medie in trimestrul trei din 2019 comparativ cu precedentele trei luni, arata estimarea publicata joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Uniunea Europeana a inregistrat o crestere economica de 0,3% in…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru ”comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.…

- Economia Romaniei a franat brusc in trimestrul trei. Creșterea PIB-ului s-a oprit la 3% Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi…

- In cazul zonei euro, cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care mizau pe un avans de 0,1%, si sugereaza ca perioada de crestere economica modesta in zona euro va continua, scrie Agerpres. Datele Eurostat vin dupa ce, luna trecuta, Banca…