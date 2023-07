Stiri pe aceeasi tema

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu."In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand compania americana…

- O serie de discuții s-au angrenat la intalnirea dintre Mircea Geaona, secretarul general adjunct al NATO, și Jakov Milatovic, președintele Muntenegrului. Muntenegru are un rol esențial in Balcanii de Vest, promovand stabilitatea și pacea, iar acest lucru este și mai important in perioadele cu tensiuni…

- Romania ramane in fruntea clasamentului statelor cu cele mai multe accidente rutiere, anul trecut inregistrandu-se peste 76 de accidente pe zi (28.000 pe an), 4 romani murind zilnic ca urmare a acestora, arata datele Institutului Național de Statistica, consultate de HotNews.ro

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus vineri seara, la Digi 24, ca anuntul presedintelui Joe Biden care sustine planul de instruire a pilotilor ucraineni pe avioane de lupta F-16, este foarte important, deoarece este nevoie ca Ucraina sa fie ajutata cu tot ce are nevoie. „Cu cat…

- Cinismul, interesul ingust și lașitatea nu trebuie sa ne ocupe viața. Romania a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre, servite responsabil și generos. In anul 1989, in ajutorul Romaniei s-au ridicat voci cu autoritate, venind de pe toate meridianele globului. Ele s-au adaugat…

- Romania a fost vineri pe primul loc in Europa in ceea ce privește utilizarea energiei eoliene, arata cifrele prezentate pe platforma windeurope.org. La capitolul producție de energie eoliana, Romania a fost vineri pe locul 5. Potrivit statisticilor, anul trecut, energia eoliana a acoperit 15% din cererea…

- Romania a fost vineri pe primul loc in Europa in ceea ce privește utilizarea energiei eoliene, arata cifrele prezentate pe platforma windeurope.org. La capitolul producție de energie eoliana, Romania a fost vineri pe locul 5.

- Romania a fost vineri pe primul loc in Europa in ceea ce privește utilizarea energiei eoliene, arata cifrele prezentate pe platforma WindEurope. La capitolul producție de energie eoliana, Romania a fost vineri pe locul 5.