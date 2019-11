Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie ‘Cuza Voda’ din Iasi au reusit sa salveze viata unei femei care a fost adusa din Targu Neamt cu elicopterul SMURD, aceasta fiind in soc hemoragic dupa ce a nascut prin cezariana. Medicul Mircea Onofriescu a declarat pentru Agerpres ca femeia, in varsta…

- Romania a obtinut noua medalii in prima zi a Campionatului European de juniori si tineret, de la Bucuresti, iar trei dintre ele ii apartin Biancai Dumitrescu, de la CS Farul Constanta antrenor, Anghelus Besleaga .Aceasta a concurat la junioare, la categoria 45 kilograme, iar la aruncat cu 84 kg si la…

- „Noi, la Europene, jucam, de fapt, la Mondiale! Toate echipele au numai chinezoaice naturalizate. Am ajuns aici pe munca noastra, fara a avea chinezoaice in echipa”… Cuvintele aparțineau tricolorelor pregatite de Viorel Filimon… Cu adevarat, de ani buni, China „invadeaza” (de fapt, asiaticele sunt aduse…

- Selectionata feminina a Romaniei a cucerit medaliile de aur la Campionatele Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta), duminica, dupa ce a invins Portugalia cu scorul de 3-0 in finala. Astfel, Romania si-a trecut in palmares al cincilea sau titlu continental, dupa cele din 1992, 2002,…

- Echipa nationala feminina de tenis de masa senioare a Romaniei si a pastrat titlul de campioana continentala, la capatul unui Campionat European de senzatie, in care a invins in finala, astazi, Portugalia, fara drept de apel Echipa pregatita de constanteanul Viorel Filimon, in care constanteanca Eliza…

