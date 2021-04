Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat la Campionatul Mondial din 2021, dupa ce a surclasat echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 35-20 (18-10), miercuri, la Skopje, in mansa secunda a barajului pentru turneul final din Spania, relateaza Agerpres.

- Handbalistele de la naționala Romaniei au profitat din plin de ziua libera primita dupa victoria la 11 goluri in fața Macedoniei, in manșa tur a barajului pentru calificarea la Mondialul din decembrie. Cristina Neagu și colegele s-au relaxat activ in bucataria unuia dintre restaurantele Hotelului Marriott.…

- Naționala feminina de handbal feminin a invins categoric reprezentativa echipei similare a Macedoniei de Nord cu 33-22 (15-11), in prima manșa a calificarilor la Campionatul Mondial din Spania, ce va avea loc...

- Nationala feminina de handbal a României va întâlni reprezentativa Macedoniei de Nord, în play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din decembrie.Prima mansa va avea loc la 16/17 aprilie, în România, iar mansa secunda la 20/21 aprilie, în Macedonia…

