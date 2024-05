Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Feminina de Fotbal infrunta saptamana viitoare echipa Bulgariei in cadrul penultimului meci de acasa din grupa C4 a preliminariilor Campionatului European de Fotbal Feminin din 2025, care va avea loc in iulie anul viitor in Elveția. Fetele, in frunte cu Florentina Olar, vor evolua pe arena…

- Naționala feminina de fotbal revine acasa, pe stadionul Arcul de Triumf, pentru cel de-al treilea joc din cadrul preliminariilor pentru Campionatul European de Fotbal Feminin din 2025 (WEURO2025). Tricolorele vor disputa doua jocuri in compania selecționatei Bulgariei la sfarșitul lunii mai, potrivit…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui UTA Arad, a decis sa se lipseasca de 9 jucatori in meciul de duminica impotrivei fostei sale echipe, Dinamo. Meciul Dinamo - UTA este programat duminica seara, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT la GSP.RO și in direct pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1.…

- Teo Meluța s-a declarat increzatoare in privința șanselor naționalei feminine a Romaniei de a se califica la Euro 2025, dupa ce selecționata lui Massimo Pedrazzini a invins-o pe Kazahstan, scor 1-0, in runda cu numarul #2 a preliminariilor. Dupa aceasta victorie, Romania a profitat de infrangerea Bulgariei,…

- Naționala feminina a Romaniei o infrunta ACUM pe Kazahstan, in runda cu numarul #2, a preliminariilor pentru Euro 2025. Meciul este LIVE pe GSP.ro. Dupa succesul zdrobitor din prima runda, 5-0 in Armenia, elevele lui Massimo Pedrazzini, vor sa faca inca un pas spre Europeanul care va avea loc in Elveția.…

- Naționala feminina a Romaniei o va infrunta pe Kazahstan, de la 19:00, in runda cu numarul #2, a preliminariilor pentru Euro 2025. Meciul va fi LIVE pe GSP.ro. Dupa succesul zdrobitor din prima runda, 5-0 in Armenia, elevele lui Massimo Pedrazzini, vor sa faca inca un pas spre Europeanul care va avea…

- Naționala feminina de fotbal incepe pregatirile pentru primele jocuri din preliminariile WEURO 2025, cele cu Armenia și Kazahstan, a anunțat duminica Federația Romana de Fotbal, potrivit mediafax. Reprezentativa feminina a Romaniei are programat, in perioada 31 martie – 10 aprilie, primul cantonament…

- Naționala feminina a Romaniei va juca in luna aprilie primele meciuri din preliminariile pentru Campionatul European din 2025. Primul meci este in deplasare contra Armeniei, iar al doilea pe teren propriu cu Kazahstan. Selecționerul Massimo Pedrazzini a anunțat luni lotul convocat, potrivit mediafax.…