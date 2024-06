Stiri pe aceeasi tema

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Bulgariei au terminat la egalitate, 0-0, marti seara, intr-un meci amical jucat pe Stadionul Steaua din Bucuresti, penultimul test al tricolorilor inaintea EURO 2024. Tricolorii nu au reusit sa se impuna in fata unei rivale traditionale, care nu s-a mai calificat…

- In doar cateva minute incepe un meci important pentru Romania. Tricolorii trebuie sa-i invinga pe vecinii bulgari intr-un meci de zile mari. Ca de fiecare data, un artist va intona Imnul Romaniei inainte de inceperea partidei. Cine va canta Imnul Romaniei la partida impotriva Bulgariei Echipa naționala…

- In aceste zile, echipa naționala de fotbal a Romaniei disputa ultimele meciuri de pregatire inainte de participarea la EURO 2024. Tricolorii intalnesc astazi Bulgaria și vineri Liechtenstein, pe Stadionul Steaua din București, iar FRF a transmis regulile pe care spectatorii care vor asista la cele doua…

- Echipa naționala de fotbal feminin a Romaniei a invins la București echipa Bulgariei, cu 1-0, in preliminariile Campionatului European de Fotbal Feminin din 2025. Unicul gol a fost marcat de Ștefania Vatafu in minutul 76 al meciului. Vatafu este și campioana in Belgia alaturi de echipa sa, Anderlecht.…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa al doilea meci amical din aceasta luna, partidele pregatind evolutia de la Campionatul European din aceasta vara. Dupa 1 1 la Bucuresti cu Irlanda de Nord, tricolorii intalnesc astazi, 26 martie 2024, selectionata Columbiei, partida jucandu se in Spania,…