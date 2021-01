Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de socializare au fost invadate de reacții haioase cu privire la masa musculara a presedintelui, dupa imaginile in care Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-COVID. De la Ambasada Suediei și pana la organizația USR de tineret, au curs poantele.Vaccinarea lui Klaus Iohannis a atras comentarii amuzante…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a starnit furia vecinilor lui Bogdan Stanoevici dupa ce a adus in fata blocului in care a locuit actorul mai multi membri ai AUR si un preot pentru a-i face o „slujba”. Sosoaca a venit in fata blocului in care a locuit Bogdan Stanoevici, pe bulevardul Lascar Catargiu, alaturi…

- Primarul comunei calarașene Alexandru Odobescu, liberarul Niculaie Eremia, 48 de ani, s-a vaccinat marți impotriva coronaviruslui la Calarași, mai devreme decat prevede procedura stabilita de autoritați pentru astfel de categorii, a anunțat televiziunea Digi24. El a postat fotografia pe Facebook. Contactat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Azi, o noua ședința la Cotroceni. Avand ca tema injectarea obligatorie a intregii populații. Careia președintele Klaus Iohannis ii spune vaccinare. Și despre care afirma ca reprezinta o provocare de securitate naționala. Cum a ajuns la aceasta concluzie? De ce trebuie sa…

- Deputatul Liviu Plesoianu, candidat pe listele PER, anunta ca va „initia personal” suspendarea din functie a lui Klaus Iohannis daca PER va intra in Parlament. Ludovic Orban s-a razgandit?! GATA cu PSD-ul. Alegerile parlamentare vor fi diferite „Oameni buni, e limpede: daca Iohannis nu e suspendat,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite președintelui Klaus Iohannis dupa declarațiile de marți seara ca se „cațara pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul morții!”. „Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII! Ești un politruc de cea mai joasa…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat dur, marți, dupa ce președintele Klaus Iohannis a indicat PSD ca fiind vinovatul moral pentru incendiul de la spitalul din Piatra Neamț in urma caruia au murit 10 persoane. „ Iohannis , te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!…