- Campionatul European de fotbal EURO 2024, gazduit de Germania, a ajuns in etapa a doua a grupelor, iar vineri, 21 iunie, s-au disputat trei meciuri: Polonia – Austria 1-3 (la Berlin, in grupa D), Olanda – Franța 0-0 (la Leipzig, tot in grupa D) și Slovacia – Ucraina 1-2 (la Dusseldorf, in grupa E, grupa…

- TAROM introduce saptamana viitoare doua zboruri speciale București și Frankfurt, una dus și una intors, pentru suporterii care vor sa vada ultimul meci al Romaniei din grupele Euro 2024, cu Slovacia, programat pe 26 iunie, au anunțat TAROM și FRF, care nu au precizat insa cat costa biletele.„In contextul…

- Tarom introduce doua curse speciale pentru suporterii care vor sa participe la meciul Romania-Slovacia, ce va avea loc pe stadionul din Frankfurt, pe 26 iunie, informeaza compania printr-un comunicat. Astfel, pe 26 iunie, zborul special Tarom RO1301 va decola de la Otopeni la ora 8:50 si va sosi la…

- Naționala Romaniei de fotbal revine dupa 8 ani la Campionatul European și intalnește, luni, in primul meci din grupa E pe Ucraina. Duelul dintre Romania și Ucraina se disputa de la ora 16:00 pe Allianz Arena din Munchen. Suporterii romani fac spectacol pe strazile din Munchen inainte de partida cu Ucraina.…

- ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București celebreaza Ziua Copilului cu o serie de evenimente speciale: lansarea atelierelor „Creatorii de basme muzicale”, intrare libera pentru copiii cu varsta de pana la 14 ani la expoziția „Universul lui Salvad

- Meciul dintre Standard Liege si Westerlo, programat, vineri seara, a fost anulat. Cateva sute de suporteri ai clubului din Liege, suparati pe proprietarul clubului, 777 Partners, i-au impiedicat pe jucatori sa ajunga la stadion, conform news.ro.

- Echipa naționala a Romaniei a coborat in clasamentul FIFA dupa meciurile din luna martie. Formația pregatita de Edward Iordanescu este pe locul 46, in scadere cu o poziție fața de luna precedenta. „Tricolorii” au remizat pe Arena Naționala cu Irlanda de Nord, iar apoi au pierdut in deplasarea din Spania…

- Comunitatea Elena Elpis Constanta a anuntat printr un comunicat de presa ca sambata, 30 martie 2024, va sarbatori Ziua Nationala a Greciei mpreuna cu Uniunea Elena din Romania, cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta dupa urmatorul program: Ora 12.00 Tedeum de pomenire la Biserica Greaca Methamorphosis,…