ROMÂNIA-BELGIA: Prefața unui meci pe care-l așteptăm cu sufletul la gură! EURO 2024 a ajuns intr-o faza cruciala, iar echipele participante iși disputa cu inverșunare fiecare punct. Situația din grupe este foarte dinamica, cu rezultate surprinzatoare și prestații remarcabile. Haideți sa analizam pe scurt clasamentele și sa discutam despre meciul de astazi al Romaniei impotriva Belgiei, in lumina victoriei Ucrainei cu Slovacia. Situația din Grupe: Grupa […] The post ROMANIA-BELGIA: Prefața unui meci pe care-l așteptam cu sufletul la gura! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

