România-Belgia: Nemții ne-au caracterizat într-un singur cuvânt Romania a suferit o infrangere in fața Belgiei, cu scorul de 0-2, in etapa a doua a fazei grupelor de la EURO 2024, insa echipa naționala romana menține șansele de calificare in optimile de finala ale competiției. Sub conducerea lui Edi Iordanescu, jucatorii au inceput meciul cu un handicap de 0-1, dupa ce Belgia a […] The post Romania-Belgia: Nemții ne-au caracterizat intr-un singur cuvant appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea joc al Romaniei in grupa E la Euro 2024 a fost urmarita de mii de oameni pe ecranul amplasat de druckeri in Piata Libertatii din Timisoara. Desi „tricolorii” au cedat, scor 0-2, in fata reprezentativei Belgiei, fanii au fost in general multumiti de atitudinea si evolutia jucatorilor lui Edi…

- Belgia - Romania 2-0. „Tricolorii” au pierdut primul meci de la Campionatul European, iar calculele se complica pentru calificarea in optimi. Cu un rezultat de egalitate in fața Slovaciei, intr-un duel care va avea loc miercuri, elevii lui Edi Iordanescu se califica. Chiar și in acest context, victoria…

- Analiza tuturor variantelor de rezultat al meciului Romania – Belgia și implicațiile fiecarui rezultat pentru ultimul meci al Romaniei impotriva Slovaciei: 1. Victoria Romaniei Scenariu: Romania caștiga impotriva Belgiei. Implicații: Romania ar ajunge la 6 puncte, consolidandu-și poziția de lider in…

- Romania se pregatește de cel de-al doilea meci al grupelor de la Euro 2024. Dupa 3-0 cu Ucraina, echipa naționala va pleca maine dimineața cu trenul spre Koln, unde sambata vor juca in fața Belgiei, o echipa ranita dupa eșecul din prima etapa de la European. Belgia - Romania se joaca pe 22 iunie, de…

- Pagina de internet oficiala a Federației Romane de Fotbal a publicat joi un amplu ghid despre orașul Koln, pentru suporterii care vor participa sambatat la confruntarea naționalei Romaniei la meciul de la Euro 2024 impotriva Belgiei. Reproducem parțial informațiile esențiale, potrivit mediafax

- Daniel Birligea (24 de ani) este unul dintre cei mai curtați jucatori din Superliga. Convocat de selecționerul Edi Iordanescu (45 de ani) la EURO 2024, Birligea ar putea prinde transferul vieții. Atacantul CFR-ului este pe radarul unor formații importante din Europa. Din informațiile GSP.ro, exista…

- Prim-ministrul Belgiei spune ca serviciile de informații ale țarii au identificat „rețele de interferența pro-ruse” care opereaza in mai multe țari europene inainte de alegerile parlamentare europene din iunie. Premierul belgian Alexander De Croo a anunțat o ancheta cu privire la presupusa intervenție…

- Instantele din Germania au mentinut interdictia inchiderii magazinelor, duminica, iar restricția vizeaza inclusiv micile robo-shopuri sau automatele vending. In Germania, majoritatea magazinelor nu au voie sa deschida in ultima zi a saptamanii, adica duminica, indiferent daca ele sunt automatizate sau…