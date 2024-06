România-Belgia, meciul crucial de la Koln se joacă astăzi. La ce oră pot fi urmăriți tricolorii Meciul Romania-Belgia va avea loc sambata, de la ora 22.00, la Koln, in cadrul celui de-al doilea meci din grupa E de la Campionatul European de fotbal. Partida va fi transmisa de Pro TV și va fi arbitrata de polonezul Szymon Marciniak, asistat de Tomasz Listkiewicz și Adam Kupsik. Rezerva va fi Donatas Rumsas din Lituania. In Camera VAR se vor afla polonezii Bartosz Frankowski și Tomasz Kwiatkowski, alaturi de slovenul Nejc Kajtazovic. Selecționerul Belgiei este Domenico Tedesco, un tehnician italo-german in varsta de 38 de ani. Tedesco a pregatit anterior echipele Erzgebirge Aue, Schalke 04,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

