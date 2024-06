Astazi, de la ora 22:00, Belgia și Romania se intalnesc in cel de-al doilea meci al „tricolorilor” la EURO 2024. Dupa victoria entuziasmanta cu 3-0 impotriva Ucrainei, echipa lui Edi Iordanescu și-a marit considerabil șansele de a avansa in optimile de finala. De cealalta parte, Belgia vine dupa o infrangere neașteptata cu 0-1 impotriva Slovaciei […] The post Romania – Belgia, meci crucial. Care sunt echipele de start first appeared on Ziarul National .